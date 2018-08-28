2018-08-28T10:32:10+03:00
Звезды

В Нижегородской области стартует конкурс детского рисунка

Лучшие работы будут представлены на большой выставке в НГВК
Анастасия НАЗАРОВА
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Конкурс детского рисунка «Пейзажи родного края» стартует в Нижегородской области 1 сентября, сообщает региональное министерство.

Поучаствовать в конкурсе, проводимом по инициативе народного художника России Владимира Никонова, могут школьники, воспитанники детсадов, а также обучающиеся дополнительного образования и школ искусств в возрасте 5-18 лет.

Первый этап проходит в муниципальных районах области. В каждом районе и городском округе организуют выставку детского творчества, на которой будут выявлены победители и призеры. Свыше 200 лучших работ будут представлены в НГВК (Кремль,2) на выставке, приуроченной ко Дню народного единства. Выставка будет работать со 2 по 30 ноября.

Кстати, на открытии выставки состоится награждение победителей и призеров в разных возрастных номинациях. Их ждут авторские дипломы и медали, выполненные по эскизам народного художника Никонова.

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