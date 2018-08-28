Деньги, спецодежду и шуруповерт украли у нижегородки

СЕГОДНЯ 10:23 2018-08-28T10:23:34+03:00

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Полицейские задержали 32-летнего нижегородца, который ограбил местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В дежурную часть отдела полиции №1 в конце августа поступило сообщение от нижегородки о хи-щении принадлежавших ей денег и имущества. Пострадавшая рассказала, что неизвестный похитил из помещения автомойки на проспекте Кирова шуроповерт, 1200 рублей и комплекс спецодежды. Общий материальный ущерб от незаконных действий злоумышленника составил 7700 рублей.

По данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража), возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что хищению причастен 32-летний нижегородец. Мужчина был задержан и доставлен в районный отдел для дальнейшего разбирательства. Свою вину он признал. Похищенное изъято у злоумышленника и возвращено за-конной владелице.