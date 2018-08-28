96-летняя жительница Арзамаса сгорела в собственной квартире
Сообщение о пожаре в квартире на улице Калинина в Арзамасе поступило в 10:06 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Через две минуты после звонка на место возгорания прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На тот момент подъезд был весь в дыму, горела квартира.
В ходе осмотра жилища было обнаружено тело хозяйки квартиры – 96-летней женщины.
Пожарные тут же эвакуировали шесть человек, в том числе двоих детей. Никто из них не пострадал.
В общей сложности в ликвидации пожара и его последствий были задействованы 28 человек и шесть единиц техники.
В результате сгорели постельные принадлежности в квартире на площади три квадратных метра. Причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов (электрогрелка).