2018-08-28T09:38:20+03:00
Спорт

Современная воркаут-площадка появилась в Дзержинске

В ее открытии приняли участие министр образования Сергей Злобин и глава города Сергей Попов
Анастасия НАЗАРОВА
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Современная спортивная площадка открылась около школа №36 в Дзержинске 25 августа, передает пресс-служба городской администрации.

По словам министра образования Сергея Злобина, эта школа отличается спортивными достижениями, поэтому идея открыть там воркаут-площадку хорошая. И добавил, что объект появился в рамках проекта «Живи спортом», инициированным главой региона Глебом Никитиным.

В свою очередь глава Дзержинска Сергей Попов напомнил, что в рамках этого проекта в городе появятся четыре такие площадки. Три воркаута разместятся на стадионе «Химик», около школы №7 и во дворе дома №14 по улице Петрищева.

- Развитие доступной спортивной инфраструктуры говорит о том, что региональное правительство нацелено на привлечение к занятиям спортом максимального числа жителей. Это очень правильный подход. Ведь спорт - это здоровье, в том числе и будущих поколений, - отметил Попов.

Ранее сообщалось, что до конца лета в Нижегородской области установят 80 воркаут-площадок.

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