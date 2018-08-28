В Нижнем Новгороде оштрафовали двух футбольных фанатов за драку на матче

СЕГОДНЯ 09:23 2018-08-28T09:29:31+03:00

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Двоих нижегородцев оштрафовали за драку во время футбольного матча «Нижний Новгород» - «Авангард» на стадионе «Нижний Новгород» 26 августа. Кроме того, им запретили посещать спортивные соревнования, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Суд оштрафовал двоих жителей областного центра, которые ввязались в драку, в общей сложности на двадцать тысяч рублей (по десять – каждого). Отмечается, что конфликт произошел между фанатами футбольных клубов.

Вдобавок ко всему, суд запретил бунтарям в течение года посещать места проведения официальных спортивных соревнований.

Как писала «Комсомолка», встреча ФК «Нижний Новгород» с курским «Авангардом» завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.