В нижегородских школах хотят установить систему распознавания лиц

СЕГОДНЯ 17:48 2018-08-27T17:48:58+03:00

Родители будут точно знать, когда их ребенок пришел в школу и когда ушел

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Городская педагогическая конференция руководителей муниципальных организаций Нижнего Новгорода прошла при участии мэра Владимира Панова, передает пресс-служба муниципалитета.

По словам чиновника, в скором времени планируется ряд изменений в сфере образования.

- Совместно с областным правительством на следующий год мы планируем ускорить капремонты наших школ. Изменениям подлежит и внутренняя организационная составляющая образовательных учреждений, - уточнил мэр. – Сейчас педагоги много времени тратят на заполнение различных документов. Мной поставлена задача оптимизировать этот процесс.

Кроме того, есть ряд пилотных проектов. Например, вместе с ПИМУ прорабатывается проект «Здоровое будущее» по ранней диагностике и медицинской реабилитации детей со школьной дезадаптацией. Также будут реализованы проекты, связанные с безопасностью.

- Выбираются две пилотные школы, где мы поставим системы распознавания лиц, с помощью которых родители смогут получать уведомление, когда их ребенок приходит в школу и когда уходит, - рассказал Панов.