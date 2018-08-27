2018-08-27T17:48:58+03:00
Общество

В нижегородских школах хотят установить систему распознавания лиц

Родители будут точно знать, когда их ребенок пришел в школу и когда ушел
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Городская педагогическая конференция руководителей муниципальных организаций Нижнего Новгорода прошла при участии мэра Владимира Панова, передает пресс-служба муниципалитета.

По словам чиновника, в скором времени планируется ряд изменений в сфере образования.

- Совместно с областным правительством на следующий год мы планируем ускорить капремонты наших школ. Изменениям подлежит и внутренняя организационная составляющая образовательных учреждений, - уточнил мэр. – Сейчас педагоги много времени тратят на заполнение различных документов. Мной поставлена задача оптимизировать этот процесс.

Кроме того, есть ряд пилотных проектов. Например, вместе с ПИМУ прорабатывается проект «Здоровое будущее» по ранней диагностике и медицинской реабилитации детей со школьной дезадаптацией. Также будут реализованы проекты, связанные с безопасностью.

- Выбираются две пилотные школы, где мы поставим системы распознавания лиц, с помощью которых родители смогут получать уведомление, когда их ребенок приходит в школу и когда уходит, - рассказал Панов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде состоялось подписание меморандума о гражданском взаимодействии
Владимир Панов проведет встречу с жителями Советского района
Нижегородские медики выиграли грант Российского научного фонда
Движение по Ярмарочному проезду станет односторонним
Маршрутка сбила 15-летнюю девочку в Нижнем Новгороде
В Сарове двух «черных риелторов» приговорили к 12 годам лишения свободы
Крупная авария в Уренском районе: один погибший, четверо пострадавших
В Нижнем Новгороде 42-летняя женщина убила мужа-алкоголика
Легковушка врезалась в трактор в Перевозском районе: есть пострадавшие
Движение транспорта по Сергиевской улице ограничено до 10 октября
Пара нижегородцев подозревается в сбыте наркотиков
МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Нижегородской области
В Нижегородской области ограничат движение на трех мостах трассы М-7 «Волга»
Тело 84-летней женщины найдено на месте пожара в Нижегородской области
Академический хор НГЛУ объявляет о наборе певцов
ФК «Нижний Новгород» проиграл «Авангарду» в матче 8-го тура ФНЛ
ХК «Чайка» из Нижнего Новгорода второй год становится победителем турнира, посвященного памяти Александра Рогова
В Нижнем Новгороде откроется галерея уникальных кукол
ФК «Нижний Новгород» сыграет с ФК «Авангард» 26 августа
В Нижегородской области проходит акция ПервоКЛАССный Я!"
В Кстовском районе иномарка влетела в дерево: пострадали женщина и двое детей
26 августа в Нижегородской области пройдет летний фестиваль «Душевный русский выходной»
Сборные Нижегородской области и Татарстана сыграют в регби в Нижнем Новгороде
Нижегородское «Торпедо» расторгло контракт с Евгением Грачевым