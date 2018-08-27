2018-08-27T17:37:21+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде состоялось подписание меморандума о гражданском взаимодействии

Документ подписали более 50 общественных организаций
Анастасия НАЗАРОВА
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Общественная палата региона и представители гражданского общества подписали меморандум «О гражданском взаимодействии» 27 августа. Свои подписи оставили представители свыше 60 общественных организаций Нижегородской области, сообщает пресс-служба Общественной палаты.

Церемонии подписания предшествовал круглый стол «Гражданское общество и избирательные процессы в России: проблемы, опыт, перспективы». В его работе поучаствовали: председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, председатель областного избиркома Оксана Кислицына, руководитель группы мониторинга ОП НО Валентина Цывова и руководитель Ситуационного центра группы мониторинга и другие Евгений Семенов.

Идея создания меморандума возникла в ходе работы по реализации права Общественной палаты (ОП) Нижегородской области обеспечивать мониторинг избирательных прав граждан РФ. Формируя корпус общественных наблюдателей, ОП получила новый опыт работы с представителями неправительственных и некоммерческих организаций. Он позволил сформировать принципы сотрудничества, легшие в основу меморандума.

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