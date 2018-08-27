2018-08-27T17:28:19+03:00
Общество

Владимир Панов проведет встречу с жителями Советского района

Мероприятие состоится в музыкальном училище им. Балакирева
Анастасия НАЗАРОВА
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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов встретится с жителями Советского района 30 августа. Мероприятие пройдет в Нижегородском музыкальном училище имени Балакирева (ул. Бекетова,5в), сообщает пресс-служба городской администрации.

Горожане смогут задать чиновники интересующие их вопросы в формате открытого диалога. Кстати, это будет уже шестая встреча главы горадминистрации с жителями.

Напомним, начиная с 27 февраля 2018 года Владимир Панов проводит открытые встречи с нижегородцами. Подобные мероприятия в новом формате прошли в Автозаводском, Сормовском, Приокском, Московском и Ленинском районах и каждый раз собирали большое количество людей.

- Для меня это в какой-то степени «сверка часов». Необходимо расставить приоритеты, и в первую очередь решать те задачи, которые обозначат нижегородцы, - заявил мэр.

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