Нижегородские медики выиграли грант Российского научного фонда

СЕГОДНЯ 16:43 2018-08-27T16:43:05+03:00

Они вошли в число основных исполнителей проекта «Проблемы биоэтики в историческом контексте и социокультурной динамике общества»

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Сотрудники Приволжского исследовательского медицинского университета выиграли грант Российского научного фонда на 15 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ПИМУ.

По итогам конкурса РНФ в одной из номинаций профессор кафедры социально-гуманитарных наук ПИМУ, заведующая кафедрой философии и истории медицины Сеченовского университета Наталия Шок и доцент кафедры социально-гуманитарных наук Ольга Нагорных вошли в число основных исполнителей проекта «Проблемы биоэтики в историческом контексте и социокультурной динамике общества».

Результаты, полученные после успешного завершения проекта, окажут комплексное воздействие на целый ряд научных дисциплин, придав ускорение их развитию. В том числе не только биоэтика, но и история науки, коррелирующая с интеллектуальной историей, историей идей, понятий и ментальности, медициной, этикой, психологией, антропологией, а также гендерной историей в ее социальном, культурологическом и религиоведческом аспектах. В указанных областях научного знания могут быть сформированы научные школы с центрами в Москве и Нижнем Новгороде.

В рамках темы проекта будет организовано сотрудничество с университетами США.