2018-08-27T15:42:03+03:00
Общество

Движение по Ярмарочному проезду станет односторонним

Автомобилисты смогут ездить от улицы Бетанкура к Ярмарочному проезду
Анастасия НАЗАРОВА
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Проезд около Староярмарочного собора в Канавине станет односторонним с 30 августа, сообщается на сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Автомобилисты смогут ездить от улицы Бетанкура к Ярмарочному проезду. При этом водителей просят быть предельно внимательными и следовать дорожным указателям.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по Сергиевской улице ограничено до 10 октября. Там рабочие перекладывают водопровод.

Напомним также, что до 30 января 2019 года ограничено движение на трех мостах трассы М-7 «Волга» в Нижегородской области.

Кроме того, что с 1 сентября по Мызинскому мосту откроют движение для легкового транспорта (четыре полосы).

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