2018-08-27T14:17:37+03:00
Происшествия

Маршрутка сбила 15-летнюю девочку в Нижнем Новгороде

Наезд случился на улице Долгополова 26 августа
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ДТП с участием несовершеннолетней пострадавшей произошло в Канавинском районе 26 августа в 12:40. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

Водитель маршрутки №13 сбил 15-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть вне зоны видимости пешеходного перехода. Девочка была доставлена в травмпункт. После она была отпущена.

Напомним, 26 августа в Перевозском районе столкнулись легковушка и трактор. От столкновения автомобиль улетел в кювет. В результате водитель ВАЗа получил перелом левой голени и ушибы мягких тканей головы, а его пассажир – перелом костей запястного сустава левой руки.

Сообщалось также, что 25 августа произошла крупная авария в Уренском районе, в результате которой один погибший и четверо пострадавших. ДТП случилось поздно ночью на трассе Арья – Тонкино – Шаранга.

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