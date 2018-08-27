2018-08-27T14:10:07+03:00
Происшествия

В Сарове двух «черных риелторов» приговорили к 12 годам лишения свободы

Преступная пара продавала квартиры в нестроющихся домах
Анастасия НАЗАРОВА
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В Сарове гендиректор риелторской фирмы и его сотрудница совершили умышленно тяжкие корыстные преступления против собственности. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В апреле 2014 года 41-летняя сотрудница фирмы договорилась со своим 57-летним начальником похитить деньги граждан в особо крупном размере и лишить их права на жилье обманным путем.

Для этого преступная пара решила сделать вид, что строит жилые дома на трех земельных участках, два из которых им даже не принадлежали. Затем они начали искать потенциальных покупателей квартир в этих домах, требуя с них первые взносы.

За три года своей преступной деятельности обманутыми оказались семь семей. Общий ущерб составил 45,059 миллиона рублей. Свою вину подсудимые не признали.

В итоге «черных риелторов» приговорили в общей сложности к 12 годам лишения свободы. Суд также удовлетворил иски троих потерпевших, взыскав с осужденных 20,58 миллиона рублей.

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