В Нижнем Новгороде 42-летняя женщина убила мужа-алкоголика

СЕГОДНЯ 13:19 2018-08-27T13:19:09+03:00

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42-летняя жительница Ленинского района Нижнего Новгорода осуждена по ч.4 ст.111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Установлено, что женщина вышла замуж за заключенного, который отбывал наказание в местах лишения свободы за убийство. После освобождения супруг стал злоупотреблять алкоголем.

В ночь на 1 января 2018 года, находясь в собственной квартире, женщина решила успокоить разбушевавшегося супруга (он требовал алкоголь, а его не было). Жена ударила мужа ножом в живот. В результате мужчина скончался в больнице.

Осужденная в своей апелляционной жалобе просила переквалифицировать ее действия на менее тяжкий состав и снизить наказание. Однако судебная коллегия согласилась с позицией гособвинителя и приговор оставила без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.