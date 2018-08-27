2018-08-27T12:26:36+03:00
Происшествия

Легковушка врезалась в трактор в Перевозском районе: есть пострадавшие

В результате столкновения ВАЗ 21043 улетел в кювет
Анастасия НАЗАРОВА
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Автомобильная авария произошла на 31 км трассы Криуши – Вад – Перевоз – Бутурлино – Толба 26 августа в 19:30. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

54-летний водитель, управляя машиной ВАЗ 21043, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в трактор К-744 с прицепной дисковой бороной. Водитель трактора не обеспечил надлежащую видимость сельскохозяйственного прицепа. В итоге легковушка оказалась в кювете.

Водитель ВАЗа получил перелом левой голени и ушибы мягких тканей головы, а его 37-летний пассажир – перелом костей запястного сустава левой руки. Оба были госпитализированы. Водитель остался в больнице, а пассажир был отпущен.

Добавим, что 26 августа также произошло ДТП в Борском районе, в результате которого пострадали двое. Водитель «Рено» не справилась с управлением и врезалась в «Киа». Водитель повредила связки правого лучезапястного сустава, а ее пассажир получил ушиб мягких тканей головы. После осмотра отпущены.

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