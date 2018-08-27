Движение транспорта по Сергиевской улице ограничено до 10 октября
Движение транспорта ограничено на Сергиевской улице в Нижнем Новгороде до 10 октября, сообщается на сайте городской администрации.
В 8:00 27 августа до 17:00 10 октября на пересечении Сергиевской улицей с Плотничным переулком ведутся работы по перекладке водопровода (их выполняет ООО «СК “Реконструкция Инвест”»). Водителям рекомендуется объезжать зону проведения работ по прилегающим улицам.
Вместе с тем на сайте Центра организации дорожного движения сообщается, что в связи с перекладкой водопровода на Сергиевской улице с 27 августа по 2 сентября вводится двустороннее движение по Сергиевской улице на участке от Ильинской улицы до улицы Добролюбова.
Как сообщалось ранее, до 30 января 2019 года ограничено движение на трех мостах трассы М-7 «Волга» в Нижегородской области.
Напомним также, что с 1 сентября по Мызинскому мосту откроют движение для легкового транспорта (четыре полосы).