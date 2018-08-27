Движение транспорта по Сергиевской улице ограничено до 10 октября

СЕГОДНЯ 12:14 2018-08-27T12:14:43+03:00

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Движение транспорта ограничено на Сергиевской улице в Нижнем Новгороде до 10 октября, сообщается на сайте городской администрации.

В 8:00 27 августа до 17:00 10 октября на пересечении Сергиевской улицей с Плотничным переулком ведутся работы по перекладке водопровода (их выполняет ООО «СК “Реконструкция Инвест”»). Водителям рекомендуется объезжать зону проведения работ по прилегающим улицам.

Вместе с тем на сайте Центра организации дорожного движения сообщается, что в связи с перекладкой водопровода на Сергиевской улице с 27 августа по 2 сентября вводится двустороннее движение по Сергиевской улице на участке от Ильинской улицы до улицы Добролюбова.

Как сообщалось ранее, до 30 января 2019 года ограничено движение на трех мостах трассы М-7 «Волга» в Нижегородской области.

Напомним также, что с 1 сентября по Мызинскому мосту откроют движение для легкового транспорта (четыре полосы).