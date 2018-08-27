Пара нижегородцев подозревается в сбыте наркотиков

СЕГОДНЯ 11:57 2018-08-27T12:00:50+03:00

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Сотрудники пятого отдела УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области установили причаст-ность двух нижегородцев к сбыту наркотических средств. Речь идет о 36-летней женщине и 28-летнем мужчине, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полицейские провели обыск по месту проживания злоумышленников, в результате которого об-наружили и изъяли полсотни полимерных пакетиков с порошкообразным веществом, два шприца с жидкостью, сотовые телефоны и банковские карты, на которые переводились деньги за нарко-тические средства.

Содержимое пакетиков было направлено в ЭКЦ ГУ МВД России по Нижегородской области для проведения экспертизы.

В настоящее время в отношении задержанного мужчины избрана мера пресечения в виде заклю-чения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.