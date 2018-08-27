Пара нижегородцев подозревается в сбыте наркотиков
Сотрудники пятого отдела УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области установили причаст-ность двух нижегородцев к сбыту наркотических средств. Речь идет о 36-летней женщине и 28-летнем мужчине, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Полицейские провели обыск по месту проживания злоумышленников, в результате которого об-наружили и изъяли полсотни полимерных пакетиков с порошкообразным веществом, два шприца с жидкостью, сотовые телефоны и банковские карты, на которые переводились деньги за нарко-тические средства.
Содержимое пакетиков было направлено в ЭКЦ ГУ МВД России по Нижегородской области для проведения экспертизы.
В настоящее время в отношении задержанного мужчины избрана мера пресечения в виде заклю-чения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.