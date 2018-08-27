МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 11:34 2018-08-27T11:34:43+03:00

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С 28 по 31 августа в Нижегородской области сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасноть лесов и торфяников. Таковы данные ФГБУ «Верхневолжское УГМС».

В связи с опасными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

Вместе с тем ГУ МЧС России по региону напоминает, что в такой период надо быть предельно внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, нельзя жечь мусор на садовых и дачных участках, около леса и лесных насаждений. Не рекомендуется разводить костры в лесах. Также надо быть осторожным с горящими спичками и окурками - их нельзя бросать на землю. Кроме того, под запретом оставление в лесу пропитанных бензином или керосином обтирочного материала.