В Нижегородской области ограничат движение на трех мостах трассы М-7 «Волга»

СЕГОДНЯ 10:51 2018-08-27T10:51:44+03:00

Ограничения планируется снять не раньше 30 января 2019 года

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На трех мостах трассы М-7 «Волга» в Кстовском и Володарском районах Нижегородской области ограничат движения транспорта. Это связано с проведением планово-предупредительных работ, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.

На мостах через реку Сейма на 365 км, путепровод через железнодорожные пути на 420 км и реку Ункор на 426 км трассы М-7 проезжая часть сужена до двух полос (по одной в каждом направлении), максимальная скорость ограничена до 40 км/ч.

Отмечается, что снять ограничения планируется 30 января 2019 года.

Напомним, с 4 августа для всех видов транспорта ограничено движение по Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде. Это не касается пассажирского транспорта и строительной техники, которая используется для ремонта переправы.

Позже городские власти сообщили о том, что с 1 сентября по Мызинскому мосту сможет ездить легковой транспорт. Для движения откроют четыре полосы.