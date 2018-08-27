В Нижегородской области ограничат движение на трех мостах трассы М-7 «Волга»
На трех мостах трассы М-7 «Волга» в Кстовском и Володарском районах Нижегородской области ограничат движения транспорта. Это связано с проведением планово-предупредительных работ, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.
На мостах через реку Сейма на 365 км, путепровод через железнодорожные пути на 420 км и реку Ункор на 426 км трассы М-7 проезжая часть сужена до двух полос (по одной в каждом направлении), максимальная скорость ограничена до 40 км/ч.
Отмечается, что снять ограничения планируется 30 января 2019 года.
Напомним, с 4 августа для всех видов транспорта ограничено движение по Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде. Это не касается пассажирского транспорта и строительной техники, которая используется для ремонта переправы.
Позже городские власти сообщили о том, что с 1 сентября по Мызинскому мосту сможет ездить легковой транспорт. Для движения откроют четыре полосы.