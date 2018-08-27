Тело 84-летней женщины найдено на месте пожара в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 10:33 2018-08-27T10:33:41+03:00

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Сообщение о пожаре в личном жилом доме по улице Чернышевского в Лыскове поступило 26 августа в 17:49. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар обнаружили поздно, и на момент прибытия спасателей (через минуту после получения сообщения) горел дом с надворными постройками, гараж и находящийся в нем автомобиль BMW X3.

Площадь возгорания составила 104 квадратных метра. В одной из комнат было найдено тело 84-летней хозяйки дома.

Предположительно пожар случился из-за неисправности механизмов транспортного средства.

Также в Лыскове 26 августа произошел еще один пожар. Сообщение о нем поступило в 7:47. В результате пожара на Кузнечном гребешке сгорел дом на площади 40 квадратных метров.