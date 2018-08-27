Академический хор НГЛУ объявляет о наборе певцов

СЕГОДНЯ 09:28 2018-08-27T09:28:23+03:00

Будущих хористов ждут поездки по России и в зарубежные страны

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Академический хор НГЛУ имени Н. А. Добролюбова объявляет об очередном наборе певцов. Кастинги пройдут 5 и 12 сентября в 16:00, сообщает пресс-служба вуза.

Поучаствовать в прослушиваниях могут не только студенты, умеющие петь, но и те, кто не имеет опыта в хоровом и сольном исполнительстве, однако хочет научиться музыкальному искусству.

Отметим, что желающих петь в хоре НГЛУ ждет масса возможностей: исполнение песен на разных языках мира, танцевальные постановки, поездки по России и в зарубежные страны (Италия, Чехия, Франция, Венгрия, Австрия и другие), новые знакомства, а также праздники в дружной компании хористов.

В октябре Академический хор планирует провести международную хоровую ассемблею Coro di Linguisti. К участие в ней приглашены детские, любительские, учебные и профессиональные хоровые коллективы из Нижнего Новгорода и ближнего зарубежья. В рамках ассамблеи пройдут концерт трех хоров лингвистических университетов в Нижнем Новгороде, Москве и Минске.