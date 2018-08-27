2018-08-27T09:16:34+03:00
Спорт

ФК «Нижний Новгород» проиграл «Авангарду» в матче 8-го тура ФНЛ

Матч на стадионе «Нижний Новгород» посетили 31369 зрителей
Анастасия НАЗАРОВА
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Беспроигрышная серия ФК «Нижний Новгород» прервалась в восьмом туре ФНЛ. Матч с курским «Авангардом» 26 августа в столице Приволжья завершился со счетом 1:0 в пользу гостей, сообщается на сайте нижегородского клуба.

Матч стартовал с двух угловых у ворот «Нижнего». После второго Стеклов оказался первым на подборе, однако в гол это не вылилось. Симанов не замкнул дальнюю штангу, а следом Игнатович не смог обработать мяч у чужих ворот после удара Абазова и рикошета. Однако самый опасный момент был у Палиенко, но он пробил выше цели.

Второй тайм начался с ошибки Федорива при передаче назад вратарю, и Акбашев переиграл Сысуева. Гол выбил подопечных Черышева из колеи, и до конца тайма игроки «НН» отличится не смогли.

«Нижний Новгород»: Сысуев, Хрипков (Нежелев, 61), Абазов, Хайруллов, Морозов, Федорив, Игнатович (Гогличидзе, 72), Палиенко (Сергеев, 69), Фомин, Симанов, Скворцов (Делькин, 46).

«Авангард»: Чагров, Дашаев, Гоцук, Бурнаш (Войнов, 16), М. Багаев, Акбашев, Коробов (Земсков, 70), Альшин (Федчук, 87), Кубышкин, Стеклов, Касьян (Руденко, 79).

Добавим, что матч на стадионе «Нижний Новгород» 26 августа посетили 31369 зрителей.

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