ХК «Чайка» из Нижнего Новгорода второй год становится победителем турнира, посвященного памяти Александра Рогова

СЕГОДНЯ 19:48 2018-08-26T19:49:50+03:00

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При игре в большинстве Евгений Казакевич заставил трибуны рукоплескать от восторга в первый раз, а в схожей ситуации Кирилл Клопов позволил повторить это приятное действие. Нижнекамцы не собирались сдаваться, и "под занавес" игрового отрезка Максим Полькин, подставив клюшку перед воротами, сократил отставание "Реактора" до минимального - 2:1.

Позволив сопернику лишь трижды бросить в створ ворот Кирилла Кожокаря, нижегородцы еще два раза зажгли заветный красный фонарь за спиной Ярослава Озолина. Авторами точных попаданий стали Михаил Козлов и Никита Томилов, поразивший опустевшие ворота в концовке.

Итог матча - 4:1. ХК "Чайка" второй раз подряд стала победителем турнира, посвященного памяти Александра Рогова.

"Реактор", как и годом ранее, остался на второй строчке, а третью позицию снова оставил за собой казанский "Ирбис", переигравший в "малом финале" московские "Крылья Советов" - 4:1.