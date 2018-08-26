В Нижнем Новгороде отроется галерея уникальных кукол

СЕГОДНЯ 17:18 2018-08-26T17:19:15+03:00

Увидеть авторские работы можно будет с 28 августа

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Организаторы галереи "Хрупкие мечты" приглашают нижегородцев окунуться в детство и встретиться с героями любимых сказок, легенд, а также лицом к лицу встретиться историческими персонажами в виде авторских кукол.

В галерее находится 38 фарфоровых кукол немецкого мастера Хильдегард Гюнцель из коллекции нижегородского мецената Ольги Лобачевой. На сегодняшний день это одно из крупнейших в мире и самое большое по количеству авторских экземпляров собрание фарфоровых скульптур данного мастера.

Работы Хильдегард Гюнцель коллекционируют мировые знаменитости, самые известные из них - Донателла Версаче, Деми Мур и Мадонна.

Предварительное открытие галереи «Хрупкие мечты», в котором примет участие директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева, состоится 28 августа в 13.00.