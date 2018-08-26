В Нижнем Новгороде отроется галерея уникальных кукол
Организаторы галереи "Хрупкие мечты" приглашают нижегородцев окунуться в детство и встретиться с героями любимых сказок, легенд, а также лицом к лицу встретиться историческими персонажами в виде авторских кукол.
В галерее находится 38 фарфоровых кукол немецкого мастера Хильдегард Гюнцель из коллекции нижегородского мецената Ольги Лобачевой. На сегодняшний день это одно из крупнейших в мире и самое большое по количеству авторских экземпляров собрание фарфоровых скульптур данного мастера.
Работы Хильдегард Гюнцель коллекционируют мировые знаменитости, самые известные из них - Донателла Версаче, Деми Мур и Мадонна.
Предварительное открытие галереи «Хрупкие мечты», в котором примет участие директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева, состоится 28 августа в 13.00.