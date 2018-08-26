2018-08-26T10:40:24+03:00
Общество

ФК «Нижний Новгород» сыграет с ФК «Авангард» 26 августа

Матч пройдет на новом стадионе
Юлия ДАНЧЕНКО
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Сегодня, 26 августа, футбольный клуб «Нижний Новгород» проведет домашний матч с курскими футболистами из «Авангарда». Об этом сообщается на сайте ФК «Нижний Новгород».

На стадионе «Нижний Новгород» состоится матч восьмого тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд Футбольной национальной лиги. Нижегородские игроки встретятся в курскими футболистами.

Матч начнется в 18.00.

Напомним, 24 августа состоялась жеребьевка матчей 1/16 финала Олимп-Кубка России. На этом этапе нижегородцам выпал клуб российской премьер-лиги – "Уфа".

Чемпион России по футболу в составе владикавказской «Алании» и главный тренер «Локомотива-РПМ» Игорь Горелов считает, что у нижегородцев неплохие шансы, ведь «Уфа» сейчас сражается в Лиге Европы:

- У «Уфы» планы выше, чем Олимп-Кубок России, поэтому они будут беречь силы и не играть на полную. Благодаря другому приоритету противника у ФК «Нижний Новгород» есть все шансы победить и их больше, чем было бы, например, с «Зенитом». «Уфа» не обладает таким количеством игроков, как составы «Зенита», одинаковые по мощи.

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