В Нижегородской области проходит акция ПервоКЛАССный Я!"
В Нижегородской области проходит акция ПервоКЛАССный Я!", которую организовал Союз пионерских организаций Нижегородской области и региональное отделение Российского движения школьников.
Организаторы предлагают всем нижегородцам вспомнить трогательный момент, когда вы пошли в первый класс с большим букетом цветов, когда мама украдкой вытирала слезы и с гордостью вела вас за руку.
- Для каждого человека День знаний – особенный праздник, мысленно возвращающий в школьные годы! Эти годы остаются не только в памяти каждого из нас, но также они запечатлены на фотографиях, которые с трепетом и радостными чувствами пересматриваешь время от времени. Покажи всем, каким ты был, когда первый раз пошёл в школу! - говорится в сообщении организаторов.
Для участия в акции необходимо выложить свою фотографию с 1 сентября, когда вы пошли в первый класс, в социальной сети Вконтакте или Instagrm с хэштегами #ПервоКЛАССныйЯ #ДеньЗнанийРДШ#КлассноеФотоСПОНО.
Сделать это нужно до 10 сентября.
Лучшие фотографии будут отмечены подарками от нижегородского регионального отделения РДШ.