СЕГОДНЯ 09:30 2018-08-26T09:30:04+03:00

Для участия нужно выложить свою фотографию из первого класса

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В Нижегородской области проходит акция ПервоКЛАССный Я!", которую организовал Союз пионерских организаций Нижегородской области и региональное отделение Российского движения школьников.

Организаторы предлагают всем нижегородцам вспомнить трогательный момент, когда вы пошли в первый класс с большим букетом цветов, когда мама украдкой вытирала слезы и с гордостью вела вас за руку.

- Для каждого человека День знаний – особенный праздник, мысленно возвращающий в школьные годы! Эти годы остаются не только в памяти каждого из нас, но также они запечатлены на фотографиях, которые с трепетом и радостными чувствами пересматриваешь время от времени. Покажи всем, каким ты был, когда первый раз пошёл в школу! - говорится в сообщении организаторов.

Для участия в акции необходимо выложить свою фотографию с 1 сентября, когда вы пошли в первый класс, в социальной сети Вконтакте или Instagrm с хэштегами #ПервоКЛАССныйЯ #ДеньЗнанийРДШ#КлассноеФотоСПОНО.

Сделать это нужно до 10 сентября.

Лучшие фотографии будут отмечены подарками от нижегородского регионального отделения РДШ.