2018-08-25T20:47:00+03:00
Происшествия

В Кстовском районе иномарка влетела в дерево: пострадали женщина и двое детей

Юлия ИСАЕВА
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В Кстовском районе Нижегородской области три человека пострадали в ДТП с деревом. Об этом сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария случилась вчера, 24 августа, в 15:35 на десятом километре автодороги Работки – Порецкое. Водитель 1986 года рождения, который был за рулем «Форда», не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет и влетел в дерево. Стаж автомобилиста – два года.

В итоге в ДТП пострадали три человека: женщина 1983 года рождения (она получила черепно-мозговую травму и порезы) и две девочки 15 и 3 лет. Всех троих осмотрели врачи. Дети сидели сзади и был пристегнуты ремнями безопасности.

В тот же день В Выксе иномарка сбила двух женщин. Они проходили в зоне видимости пешеходного перехода. Обеих пострадавших госпитализировали.

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