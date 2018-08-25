2018-08-25T19:26:27+03:00
Звезды

26 августа в Нижегородской области пройдет летний фестиваль «Душевный русский выходной»

Юлия ИСАЕВА
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Завтра, 26 августа 2018 года, в селе Каменищи Бутурлинского района Нижегородской области пройдут мероприятия летнего фестиваля фольклора и народных промыслов «Душевный русский выходной». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Мероприятие посвящено традициям празднования на Руси праздников трех Спасов - Медового, Яблочного и Хлебного. В его рамках пройдет открытие нового Дома культуры.

В этот день гостей фестиваля ждут: театрализованная концертная программа «Бутурлинская рассыпная», дефиле участников конкурса на лучший костюм «Яблочная фантазия», подведение итогов конкурсов «Медовый Спас - попотчуйте нас!», «Хлебный Спас - угостите нас!», «Яблочный Спас - удивите нас!», детского рисунка «Яблочный Спас глазами детей», конкурса арт-объектов и тамаресок.

Также желающие смогут посетить выставку-ярмарку народных промыслов и ремесел «На заимке мастеров», творческие площадки «В бане веник господин», «Травушка-муравушка» и «Молодецкие забавы», мастер-классы по народным промыслам, изготовлению сувениров-оберегов, плетению венков, браслетов, амулетов из венков и трав, студии аквагрима и плетения кос.

Для детей будет организованы интерактивная программа «Развеселье», аттракционы, сюрпризные моменты и многое другое.

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