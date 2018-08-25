Сборные Нижегородской области и Татарстана сыграют в регби в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 18:08 2018-08-25T18:08:51+03:00

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Завтра, 26 августа, в Нижнем Новгороде пройдет матч по регби. На поле встретятся сборные Нижегородской области и Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Состязание состоится на стадионе «МАУ ДО ДЮСШ» Мещера» (улица Карла Маркса, 17а - ближе к СОШ №176). Оно проходит в рамках Чемпионата Федеральной регбийной лиги дивизион «Поволжье».

Начало матча - в 12:00. Вход свободный.

Напомним, федеральная регбийная лига основана в 2013 году и является третьим по значимости регбийным чемпионатом страны. За пять официальных сезонов ФРЛ стала самым массовым регбийным турниром в России. В сезоне 2018 года в «классическое» регби сыграют более 45-ти команд, разделённых на восемь дивизионов: «Москва», «Красноярск», «Центр», «Сибирь», «Урал», «Юг», «Северо-Кавказ» и «Поволжье». У каждого дивизиона свой календарь игр с февраля по сентябрь.