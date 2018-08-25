Нижегородское «Торпедо» расторгло контракт с Евгением Грачевым

СЕГОДНЯ 16:55 2018-08-25T16:59:07+03:00

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Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» и нападающий Евгений Грачев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

- Благодарим Евгения за выступления в составе нашей команды, желаем успехов в карьере и жизни, а также новых порванных сеток в коллекцию, - говорится в посте.

На днях хоккеисты нижегородского «Торпедо» провели традиционную предсезонную фотосессию. На ней команда предстала перед объективами фотокамер в новой игровой форме.

Впереди новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.

Напомним, в начале июня Швед Фредрик Стиллман стал старшим тренером нижегородского «Торпедо».

А главным тренером был назначен российско-канадский специалист Дэвид Немировски. Прежде в течение трех лет он был спортивным директором и помощником главного тренера ХК «Адмирал», базирующегося во Владивостоке.