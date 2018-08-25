В Семенове разыскивают 89-летнюю Евдокию Емелину

СЕГОДНЯ 15:43 2018-08-25T15:43:07+03:00

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В Семенове (Нижегородская область) без вести пропала 89-летняяЕвдокия Емелина. Помощи в поисках просит поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Пенсионерка вышла из дома на улице Школьная в пятницу, 24 августа, около 17:30. С тех пор ее никто не видел.

Приметы Емелиной: рост 150 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые редкие, глаза серые.

Женщина была одета в цветной халат, светлый платок, светлую ночную сорочку длиннее халата, сиреневую кофту и серые войлочные сапоги.

Родственники отмечают особую примету: у пропавшей скорблена спина.

Известно, что пенсионерка страдает потерей памяти. Ей необходима медицинская помощь.

Если вы знаете какую-либо информацию о местонахождении Евдокии Емелиной, просим позвонить волонтерам: 8-831-291-51-51 или сразу в полицию по номеру 102.