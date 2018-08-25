2018-08-25T15:43:07+03:00
Общество

В Семенове разыскивают 89-летнюю Евдокию Емелину

Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Семенове (Нижегородская область) без вести пропала 89-летняяЕвдокия Емелина. Помощи в поисках просит поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Пенсионерка вышла из дома на улице Школьная в пятницу, 24 августа, около 17:30. С тех пор ее никто не видел.

Приметы Емелиной: рост 150 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые редкие, глаза серые.

Женщина была одета в цветной халат, светлый платок, светлую ночную сорочку длиннее халата, сиреневую кофту и серые войлочные сапоги.

Родственники отмечают особую примету: у пропавшей скорблена спина.

Известно, что пенсионерка страдает потерей памяти. Ей необходима медицинская помощь.

Если вы знаете какую-либо информацию о местонахождении Евдокии Емелиной, просим позвонить волонтерам: 8-831-291-51-51 или сразу в полицию по номеру 102.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
25 августа в Нижнем Новгороде будет салют в честь 90-летия Канавинского района
Глеб Никитин: «За два дня в Нижегородской области откроются 10 новых воркаут-площадок»
25 августа в Нижегородской области пройдет «Ночь кино»
Две женщины попали под колеса иномарки в Выксе
Нижегородская область занимает первые места в ПФО по уровню зарплат бюджетников
Музыкальный конкурс-фестиваль «ART MUSIC ПАРК» пройдет 26 августа в Нижнем Новгороде
Массажистка сломала позвоночник младенцу в Нижегородской области
Началось благоустройство дворов рядом с площадью Лядова в Нижнем Новгороде
На Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде будут благоустроены пляжи второго и третьего озер
Глеб Никитин: «НГТУ станет первым «бережливым университетом» в России»
Победителей конкурса «Инвестпроект года-2018» определили в Нижегородской области
Канавинский район Нижнего Новгорода отметит 90-летний юбилей
Арбитражный суд Нижегородской области: ПАО Банк «ФК Открытие» виновен в нарушении закона «О рекламе»
Дороги Нижегородской области будут отремонтированы до 1 сентября
Пожарные спасли пятерых человек во время пожара в Нижегородской области
Нижегородские энергетики выявили более 2300 фактов хищения электроэнергии
В Нижегородской области осудили пенсионера-педофила
Нижегородские школы на финишной прямой по подготовке к учебному году
Нижегородские кладбища ждут большие перемены