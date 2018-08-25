2018-08-25T14:53:18+03:00
Общество

25 августа в Нижнем Новгороде будет салют в честь 90-летия Канавинского района

Она начнется около 20:00
Юлия ИСАЕВА
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Сегодня, 25 августа 2018 года, нижегородцы отмечают 90-летний юбилей Канавинского района. Празднование завершится салютом. Как сообщили «Комсомольской правде» в администрации района, залпы поднимутся в воздух около 20:00.

Перед этим для жителей будет выступать группа «Рок–острова».

Напомним, в течение всего дня в парке 1 мая проходят праздничные мероприятия. В 15.00 там начнется программа «Фестиваль красок» и выступления творческих коллективов национальных культур «Мы-вместе!».

Кроме того, во время праздничных мероприятий будут подведены итоги акции «Субботник по-Канавински». Среди участников будут разыграны ценные призы, главный из которых - автомобиль. Первый озыгрыш призов состоялся в 13.30 после церемонии открытия праздника. Следующие пройдут в 15.20, в 16.30 и в 19.00.

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