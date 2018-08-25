2018-08-25T13:29:35+03:00
Общество

Глеб Никитин: «За два дня в Нижегородской области откроются 10 новых воркаут-площадок»

Юлия ИСАЕВА
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25 и 26 августа 2018 года в Нижегородской области состоится открытие десяти новых воркаут-площадок. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Они будут находиться в Дзержинске, Навашине, поселке Уста Уренского района, Бутурлине, Сергаче, Пильне, Павлове, Сормовском районе Нижнего Новгорода. Еще две откроются в Выксе. Установка проводится в рамках проекта «Живи спортом», инициатором которого выступил глава региона Глеб Никитин.

- Для установки выбираются разные территории: это небольшие города и поселки, и районы Нижнего Новгорода. Везде спортивные объекты уже востребованы жителями, что подтверждает эффективность проекта. Почти 50 площадок введены в строй, всего их будет установлено 80. Обязательно будем развивать это направление массового спорта. Воркаут-площадка - не только спортивное сооружение, но и важный элемент благоустройства, позволяющий к лучшему менять городскую среду, - заявил глава региона.

Напомним, площадка, которая откроется в Сормове, станет второй в Нижнем Новгороде. Первая открылась в середине августа в парке имени Пушкина.

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