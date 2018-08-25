2018-08-25T11:47:28+03:00
Звезды

25 августа в Нижегородской области пройдет «Ночь кино»

В регионе будут работать 69 площадок для показов
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 25 августа 2018 года в России состоится акция «Ночь кино». Нижегородская область тоже примет в ней участие. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На территории области будут работать 69 площадок для кинопоказа. Акция проводится Фондом кино совместно c министерством культуры Российской Федерации.

Было проведено голосование, в котором зрители сами выбирали фильмы для просмотра. Победителями стали: «Последний богатырь» (режиссер - Дмитрий Дьяченко), «Танки» (режиссер - Ким Дружинин) и «Рубеж» (режиссер - Дмитрий Тюрин).

Показы пройдут вечером. Вход бесплатный для всех желающих.

В Нижегородской области для проведения акции будут использованы 69 площадок: кинотеатры, дома культуры и физкультурно-оздоровительные комплексы.

В Нижнем Новгороде фильмы будут показывать в Центре культуры «Рекорд», а также кинотеатрах «Орленок», «Буревестник», «Зарница» и «Смена».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Семенове разыскивают 89-летнюю Евдокию Емелину
25 августа в Нижнем Новгороде будет салют в честь 90-летия Канавинского района
Глеб Никитин: «За два дня в Нижегородской области откроются 10 новых воркаут-площадок»
Две женщины попали под колеса иномарки в Выксе
Нижегородская область занимает первые места в ПФО по уровню зарплат бюджетников
Музыкальный конкурс-фестиваль «ART MUSIC ПАРК» пройдет 26 августа в Нижнем Новгороде
Массажистка сломала позвоночник младенцу в Нижегородской области
Началось благоустройство дворов рядом с площадью Лядова в Нижнем Новгороде
На Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде будут благоустроены пляжи второго и третьего озер
Глеб Никитин: «НГТУ станет первым «бережливым университетом» в России»
Победителей конкурса «Инвестпроект года-2018» определили в Нижегородской области
Канавинский район Нижнего Новгорода отметит 90-летний юбилей
Арбитражный суд Нижегородской области: ПАО Банк «ФК Открытие» виновен в нарушении закона «О рекламе»
Дороги Нижегородской области будут отремонтированы до 1 сентября
Пожарные спасли пятерых человек во время пожара в Нижегородской области
Нижегородские энергетики выявили более 2300 фактов хищения электроэнергии
В Нижегородской области осудили пенсионера-педофила
Нижегородские школы на финишной прямой по подготовке к учебному году
Нижегородские кладбища ждут большие перемены