25 августа в Нижегородской области пройдет «Ночь кино»

СЕГОДНЯ 11:47 2018-08-25T11:47:28+03:00

В регионе будут работать 69 площадок для показов

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Сегодня, 25 августа 2018 года в России состоится акция «Ночь кино». Нижегородская область тоже примет в ней участие. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На территории области будут работать 69 площадок для кинопоказа. Акция проводится Фондом кино совместно c министерством культуры Российской Федерации.

Было проведено голосование, в котором зрители сами выбирали фильмы для просмотра. Победителями стали: «Последний богатырь» (режиссер - Дмитрий Дьяченко), «Танки» (режиссер - Ким Дружинин) и «Рубеж» (режиссер - Дмитрий Тюрин).

Показы пройдут вечером. Вход бесплатный для всех желающих.

В Нижегородской области для проведения акции будут использованы 69 площадок: кинотеатры, дома культуры и физкультурно-оздоровительные комплексы.

В Нижнем Новгороде фильмы будут показывать в Центре культуры «Рекорд», а также кинотеатрах «Орленок», «Буревестник», «Зарница» и «Смена».