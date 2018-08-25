2018-08-25T10:35:22+03:00
Происшествия

Две женщины попали под колеса иномарки в Выксе

Их госпитализировали с места происшествия
Юлия ИСАЕВА
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В Выксе (Нижегородская область) иномарка сбила двоих пешеходов. Они проходили в зоне «зебры». Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Брковский проезд 24 августа около девяти часов утра. Женщина 1984 года рождения за рулем автомобиля марки «Ниссан» сбила двоих пешеходов, переходивших проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода. Ее водительский стаж составляет пять лет.

В результате оба пешехода – женщины – попали в больницу с травмами. Одна из них получила ушибленную рану лба и ссадины, а вторая – черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом, ушибленную рану лба и многочисленные ссадины. Их обеих доставили в центральную районную больницу.

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