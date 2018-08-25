2018-08-25T09:21:22+03:00
Общество

Нижегородская область занимает первые места в ПФО по уровню зарплат бюджетников

Юлия ИСАЕВА
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Нижегородская область занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по зарплате отдельных категорий работников бюджетной сферы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство экономического развития и данные Росстата.

Согласно информации, по величине средней зарплаты педагогических работников дошкольных учреждений (30,06 тысяч рублей), преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений начального и среднего профессионального образования (38,4 тысяч рублей) наша область заняла первое место в ПФО за первое полугодие текущего года.

По уровню заработной платы работников учреждений общего образования (36,4 тысяч рублей), учреждений дополнительного образования (35,007 тысяч рублей) и педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам (31,7 тысяч рублей) – второе место. По зарплате преподавателей учреждений высшего профессионального образования (68,7 тысяч рублей) и социальных работников (29,5 тысяч рублей) – третье.

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