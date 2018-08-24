Музыкальный конкурс-фестиваль «ART MUSIC ПАРК» пройдет 26 августа в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 18:04 2018-08-24T18:06:03+03:00

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Приближающиеся выходные обещают быть весьма насышщенными и веселыми. Так, в последнее воскресенье лета, 26 августа, на Нижневолжской набережной в районе Скобы пройдет музыкальный конкурс-фестиваль «ART MUSIC ПАРК». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Участников конкурса целый месяц выбирало строгое жюри. Заявки могли присылать все желающие в возрасте от 18 до 60 лет. Лучшие коллективы вышли в финал. И теперь их услышат все нижегородцы и гости города.

Победителя музыкального конкурса определит профессиональное жюри, в состав которого войдут музыканты, продюсеры и деятели культуры Нижнего Новгорода.

Также в фестивале примут участие Funkeys Music Band, Seven Rays, The Diamonds, Татьяна Гуляева и группа Mafia, Jay Prodect и другие музыкальные коллективы.

Музыкальный конкурс-фестиваль «ART MUSIC ПАРК» начнется в 16.00.