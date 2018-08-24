2018-08-24T17:20:33+03:00
Общество

Массажистка сломала позвоночник младенцу в Нижегородской области

После процедуры мальчик скончался
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Дальнеконстантиновском районе перед судом предстала 47-летняя женщина, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности младенцу. Об этом рассказали в СУ СК по нижегородской области.

По версии следствия, в марте мама маленького мальчика женщина обратилась к обвиняемой с просьбой провести ее ребенку общестимулирующий массаж, который был рекомендовал ребенку врачом-неврологом. Вечером 15 марта мама привезла сына домой к обвиняемой в рабочий поселок Дальнее Константиново.

Во время процедуры, женщина уложила мальчика животом на диван и начала массаж на спине. При попытке ребенка поднять голову, обвиняемая дважды руками резко повернула ее сначала влево, потом вправо. В результате мальчик получил закрытую спинномозговую травму в виде повреждения шейного отдела позвоночника.

После массажа состояние мальчика ухудшилось. Ребенка доставили в больницу в состоянии клинической смерти, где, несмотря на лечение, на следующий день мальчик скончался.

Как установили следователи, обвиняемая не имела медицинского образования и никогда не осуществляла медицинскую деятельность.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, где оно рассматривается по существу.

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