Началось благоустройство дворов рядом с площадью Лядова в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 16:58 2018-08-24T17:08:49+03:00

Общая стоимость ремонтных работ составляет более 13 миллионов рублей

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О том, чтобы привестив порядок территррию вокруг проспекта Гагарина, местные жители мечтали давно. И вот, наконец, начались работы по благоустройству дворовых территорий в границах улицы Студенческая - проспекта Гагарина - Окского съезда.

Глава Советского района Владимир Исаев лично решил проверить качество работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

По словам специалистов домоуправляющей компании и подрядной организации, в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» здесь будет заасфальтировано 13 377 квадратных метров внутридворовых проездов.

Сейчас сносятся несанкционированные постройки, расширяется парковочная зона, установлено бортовой камень. В будущем здесь появятся торшерное освещение, красивые благоустроенные газоны, буду высажены новые кустарники, а также будут установлены лавочки и урны.

Общая стоимость ремонтных работ составляет более 13 миллионов рублей.