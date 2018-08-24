Началось благоустройство дворов рядом с площадью Лядова в Нижнем Новгороде
О том, чтобы привестив порядок территррию вокруг проспекта Гагарина, местные жители мечтали давно. И вот, наконец, начались работы по благоустройству дворовых территорий в границах улицы Студенческая - проспекта Гагарина - Окского съезда.
Глава Советского района Владимир Исаев лично решил проверить качество работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
По словам специалистов домоуправляющей компании и подрядной организации, в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» здесь будет заасфальтировано 13 377 квадратных метров внутридворовых проездов.
Сейчас сносятся несанкционированные постройки, расширяется парковочная зона, установлено бортовой камень. В будущем здесь появятся торшерное освещение, красивые благоустроенные газоны, буду высажены новые кустарники, а также будут установлены лавочки и урны.
Общая стоимость ремонтных работ составляет более 13 миллионов рублей.