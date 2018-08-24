2018-08-24T17:06:23+03:00
Общество

На Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде будут благоустроены пляжи второго и третьего озер

Жители Советского района выбрали их в качестве приоритетной территории благоустройства
Юлия ДАНЧЕНКО
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В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по итогам рейтингового голосования вошли пляжи второго и третьего озер Щелоковского хутора. Уже разработана проектно-сметная документация, а также определена подрядная организация, которая займется капитальным ремонтом территории. В будущем на пляжах появятся раздевалки урны, информационные стенды, детские игровые элементы, будут посажены деревья, кустарники и многолетники травянистых растений. За комплексное благоустройство территории проголосовали 10 555 жителей Советского района.

- Щелоковский хутор - излюбленное место отдых нижегородцев. Кроме того, это памятник природы регионального значения. Мы приложим все усилия, чтобы не подвести жителей района и всего города. Работы будут выполнены качественно и в срок», - отметил глава Советского района Владимир Исаев.

За все это администрация Нижнего Новгорода должна заплатить 30,5 миллиона рублей.

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