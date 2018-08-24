2018-08-24T16:20:37+03:00
Общество

Глеб Никитин: «НГТУ станет первым «бережливым университетом» в России»

В нижегородском политехе уже началось внедрение бережливых технологий
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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НГТУ имени Алексеева станет первым в России «бережливым университетом». Об этом сообщает со ссылкой на главу Нижегородской области Глеба Никитина пресс-служба регионального правительства.

Как отметил Глеб Никитин, НГТУ станет региональным центром компетенций в области новых форм организации труда, основанных на принципах бережливого производства.

- Специализированные курсы по бережливым технологиям будут запущены и для студентов, и для действующих сотрудников предприятий, чтобы у них была возможность повысить квалификацию, - подчеркнул Глеб Никитин. – Такие программы обучения позволят выпускникам стать ведущими специалистами на промышленных производствах и получать в перспективе очень хорошие доходы, поскольку их знания будут крайне востребованы.

- В НГТУ уже создана фабрика процессов, где студенты учатся решать практические задачи по применению бережливых технологий для повышения производительности труда, моделируя реальные производственные процессы, - сообщил ректор НГТУ Сергей Дмитриев.

Кстати, в этом году принципы бережливого производства уже были опробованы в работе приемной комиссии политеха. Это позволило примерно на треть сократить затраты материальных и временных ресурсов.

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