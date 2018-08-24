2018-08-24T15:10:15+03:00
Общество

Победителей конкурса «Инвестпроект года-2018» определили в Нижегородской области

Награды были вручены в восьми номинациях
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Победителей конкурса «Инвестиционный проект года – 2018» определили в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В финале конкурса были представлены инвестпроекты в восьми номинациях: «В сфере промышленного производства», «В сфере модернизации промышленного производства», «В сфере сельскохозяйственной отрасли», «В сфере жилой недвижимости», «В сфере услуг», «Инициатива года», «Инвестиционное начинание года» и «Самый инвестиционно-гостеприимный район».

- Для правительства региона очень важно поддерживать предпринимателей, которые не боятся в сложное время санкций рисковать и вкладывать инвестиции. Мы делаем все возможное, чтобы ваши проекты становились успешными, - отметил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Игорь Носов.

- Нижегородская промышленность сейчас лидирует среди регионов ПФО по количеству созданных передовых производственных технологий. Уверена, что инвестиции в создание новых мощностей являются драйвером экономического роста, фактором повышения конкурентоспособности всего региона, - подчеркнула заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

Напомним, в мае 2018 года глава Нижегородской области Глеб Никитин поставил задачу повысить положение региона в рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив и попасть по итогам года в двадцатку лучших регионов.

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