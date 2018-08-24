Канавинский район Нижнего Новгорода отметит 90-летний юбилей

СЕГОДНЯ 14:46 2018-08-24T14:46:41+03:00

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Один из старейших районов Нижнего Новгорода 25 августа будет праздновать свое 90-летние. В честь этого события в парке 1 Мая пройдет праздник для всех жителей и гостей района. Торжественное открытие массовых гуляний пройдет в 13.00. Об этом сообщается на сайте Канавинского района.

Однако праздничная атмосфера будет царить в парке еще до официального открытия. С 12.30 здесь начнет играть духовой оркестр. Кроме того, в течение дня каждый желающий сможет принять участие в чемпионате по домино, шахматам и шашкам.

А в 15.00 начнется программа «Фестиваль красок» и выступления творческих коллективов национальных культур «Мы-вместе!».

Кроме того, во время праздничных мероприятий будут подведены итоги акции «Субботник по-Канавински». Среди участников будут разыграны ценные призы, главный из которых - автомобиль. Розыгрыши призов состоятся в 13.30 после церемонии открытия праздника. Следующие розыгрыши пройдут в 15.20, в 16.30 и в 19.00.

Праздник продолжится концертом группы «Рок–острова» и завершится праздничным фейерверком.