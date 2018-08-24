2018-08-24T14:27:35+03:00
Общество

Арбитражный суд Нижегородской области: ПАО Банк «ФК Открытие» виновен в нарушении закона «О рекламе»

На действия банка пожаловался нижегородец, которому пришла смска с рекламой
Юлия ДАНЧЕНКО
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Арбитражный суд нижегородский области признал банка «Открытие» виновным в нарушении закона «О рекламе». Об этом сообщили в Нижегородском УФАС.

В декабре прошлого года в антимонопольный орган поступило обращение от нижегородца, которому на телефон пришло смс-сообщение с рекламой.

- Вам должно это понравиться! Вклады до 8,30 процентов годовых в рублях, по промо-коду БОНУС (покажите сотруднику банка при открытии вклада), - говорилось в сообщении.

По мнению нижегородца, рекламное сообщение противоречит требованиям федерального закона «О рекламе», так как в смс нет названия банка и других существенных условий предоставления услуги. Нижегородское УФАС стало разбираться и выяснило, что рекламодателем является ПАО Банк «ФК Открытие» и вынесло решение о том, что банк действительно нарушил закон.

Однако ПАО Банк «ФК Открытие» не согласился с решением антимонопольного органа и обжаловал его в Арбитражный суд Нижегородской области. Но здесь судья счел, что банк виновен.

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