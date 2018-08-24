Дороги Нижегородской области будут отремонтированы до 1 сентября

СЕГОДНЯ 14:10 2018-08-24T14:11:04+03:00

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К 1 сентября все дороги, по которым едут школьники, должны быть приведены в нормативное состояние. Этот вопрос глава регионального министерства транспорта и автомобильных дорог Вадим Власов обсудил в ходе селекторного совещания 22 августа с главами муниципальных образований.

- Я прошу глав муниципалитетов обратить пристальное внимание на такие дороги и принять меры для приведения их в проезжее состояние. В основном это дороги с грунтовым покрытием. Поэтому затраты здесь небольшие. В большинстве случаев достаточно провести выравнивание автогрейдером. Мы готовы оказать помощь, но 1 сентября дети должны поехать в школу по нормальным дорогам», - пояснил Вадим Власов.

В основном это касается грунтовых дорог, отметил Вадим Власов. В основном это касается грунтовых дорог, отметил Вадим Власов. Особенно министра выделил просьбу жителей Первомайского и Вознесенского районов. Они попросили засыпать щебнем подъезды от основных трасс к деревне Беговатово, селам Илев, Варнаево, Берещино и Успенское.