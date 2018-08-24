2018-08-24T12:22:38+03:00
Общество

Пожарные спасли пятерых человек во время пожара в Нижегородской области

В Балахнинском районе загорелся трехэтажный дом
Юлия ДАНЧЕНКО
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Во время пожара в одной из квартир трехэтажного дома в поселке Гидроторф Богородского района сотрудники МЧС спасли пятерых человек, в том числе двоих детей. Об это сообщает пресс-служба МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило утром в 8.06. Через шесть минут первые пожарно-спасательные подразделения уже были на месте. В это время горело имущество в квартире на первом этаже, а из окон шел черный густой дым.

Силами трех звеньев газодымозащитной службы была проведена проверка помещений квартиры, но, к счастью, людей в ней не оказалось. Однако на верхних этажах подъезда создалось сильное задымление, и многие жители дома не могли самостоятельно выйти на свежий воздух. Спасатели вместе со специальными масками, которые они взяли для жильцов, поднялись наверх. В результате пожарные эвакуировали пять человек, двое из которых были дети. Никто из людей не пострадал.

В тушении огня и ликвидации его последствий был задействован 21 человек и четыре единицы техники. В результате пожара сгорело имущество, обгорела внутренняя отделка комнаты на площади 15 квадратных метров. Причиной пожара стала неосторожность при курении неустановленных лиц.

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