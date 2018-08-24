2018-08-24T10:20:22+03:00
Общество

Нижегородские энергетики выявили более 2300 фактов хищения электроэнергии

Ресурсоснабжающая компания подвела итоги работы за семь месяцев
Юлия ДАНЧЕНКО
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Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» постоянно проводят рейды, направленные на борьбу с безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии. За семь месяцев работы было выявлено 2353 факта хищения, ущерб от которых превысил 107 миллионов кВт/ч. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.

В этом году нижегородские энергетики провели 887 рейдов по проверке узлов учета потребителей. В ходе проверки было зафиксировано 170 нарушений бездоговорного потребления энергии, а 2183 случаях жители Нижегородской области пользовались неучтенной энергией. В 109 случаях были выявлены «умельцы», которые использовали радиоуправляемые приборы, позволяющие искажать показания счетчиков.

В результате сетевой компании был нанесен ущерб на сумму более 432 миллиона рублей. По всем выявленным фактам составлены соответствующие акты, материалы переданы в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

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