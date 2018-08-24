В Нижегородской области осудили пенсионера-педофила

СЕГОДНЯ 09:44 2018-08-24T09:45:31+03:00

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Богородский суд признал виновным 62-летнего мужчину в совершении действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Причем, обвинялся пенсионер сразу в двух эпизодах. Об этом сообщает Следственный комитет по Нижегородской области.

Следствием установлено, что днем 3 августа 2017 года в селе каменки Богородского района две девочки отпросились у мамы и пошли в гости к своему соседу по дачному участку. Там девочки вместе собирали ягоды. В это время мужчина - хозяин участка, совершил иные действия сексуальнього характера. Девочки испугались и убежали.

Прибежав домой, они обо всем рассказали маме, которая сразу же написала заявление в правоохранительные органы.

В результате приговорил обвиняемого к 13 года и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.