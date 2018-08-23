Нижегородские школы на финишной прямой по подготовке к учебному году

СЕГОДНЯ 18:41 2018-08-23T18:41:11+03:00

Готовность школ к новому учебному году обсудили на окружном совещании под руководством Олега Машковцева

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23 августа 2018 года под председательством заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олега Машковцева прошло окружное совещание в режиме видеоконференции по вопросу подготовки общеобразовательных организаций регионов ПФО к новому 2018-2019 учебному году.

В мероприятии приняли участие руководители региональных органов исполнительной власти, курирующие соответствующую сферу деятельности, представители территориальных управлений Роспотребнадзора, МВД и МЧС России.

В 2018-2019 учебном году в Приволжском федеральном округе планируется функционирование 9639 общеобразовательных организаций с числом учащихся свыше 3,2 миллионов человек.

С начала учебного года в 10 регионах ПФО открываются 26 новых школ (Республика Башкортостан – 8, Татарстан – 6, Мордовия, Пермский край, Самарская и Саратовская области – по 2, Кировская, Оренбургская и Пензенская области – по 1).

Положительным моментом является достижение 100% обеспечения школьников во всех регионах округа бесплатным комплектом учебников, соответствующих Федеральному перечню.

Особое внимание заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев уделил вопросам охраны, организации системы видеонаблюдения и пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях. Отдельным регионам округа было поручено активизировать работу по своевременному устранению выявленных надзорными органами замечаний.