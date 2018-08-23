2018-08-23T17:59:21+03:00
Общество

Нижегородские кладбища ждут большие перемены

Глава города дал поручение упростить процедуру определения мест захоронения и сделать ее максимально прозрачной
Юлия ДАНЧЕНКО
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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов побывал с инспекцией на кладбище «Марьина роща». Вместе с руководителем городского управления муниципальных кладбищ (УМК НН) Андреем Прохоровым он осмотрел не только центральные аллеи, но и второстепенные дорожки, заросшие крапивой, заваленные сухими ветками и аварийными деревьями. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

По итогам инспекции Владимир Панов поставил перед УМК НН и мэрией несколько задач по реформированию работы кладбищ.

- Надо выстроить работу с частными компаниями, которые осуществляют деятельность на муниципальных кладбищах. Кроме того, схема взаимодействия горожан, у которых ушел близкий человек, и города, который предоставляет место для захоронения, должна быть организационно изменена, – заявил Владимир Панов.

Для этого должна быть создана карта всех свободных участков на нижегородских кладбищах. Для этого будет сформирован архив, проведена инвентаризация, а также оцифровка территорий всех кладбищ.

Проект реформы скоро будет представлен нижегородцам и депутатам городской думы.

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