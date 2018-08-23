2018-08-23T17:39:59+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Нижегородские аграрии получат более 100 миллионов рублей на компенсацию возросших затрат на ГСМ»

Нижегородская область привлечет дополнительное федеральное финансирование
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородские аграрии получат 106,1 миллион рублей на компенсацию возросших затрат на ГСМ. Об этом глава региона Глеб Никитин заявил на встрече с руководителями предприятий АПК, которая состоялась в Агродоме в Зеленом городе.

- Действующее законодательство не предусматривает государственного регулирования стоимости нефтепродуктов, но мы понимаем, что сельхозпредприятия нуждаются в особом отношении, ведь от их работы зависит наша продовольственная безопасность, а значит, благополучие всех нижегородцев, - отметил Глеб Никитин.

Главе Нижегородской области удалось убедить Минсельхоз России в необходимость выделения дополнительных денег. В результате, по словам Глеба Никитина, в октябре в нижегородские хозяйства поступит более 100 миллионов рублей, в том числе почти 80 миллионов рублей будет выделено из федерального бюджета. Дополнительное финансирование поможет аграриям компенсировать затраты на горючее.

Ранее сообщалось, что по поручению главы региона Глеба Никитина правительство Нижегородской области разработало новые меры поддержки молодых специалистов в сельском хозяйстве. Законопроект «О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области» предполагает ежемесячные надбавки к зарплате до 8 тысяч рублей, подъемные по 100 тысяч рублей ежегодно в течение первых трех лет после трудоустройства на сельхозпредприятии и аграрные стипендии.

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